PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Jugendliche auf E-Scooter bei Unfallflucht in Oberster Gasse verletzt: Hinweise auf grauen Pkw erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Leichte Verletzungen erlitten am gestrigen Dienstagabend ein 16-Jähriger und eine 13-Jährige auf einem E-Scooter, die von einem grauen Pkw in der Obersten Gasse in Kassel angefahren wurden. Da der bislang unbekannte Autofahrer nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle geflüchtet war, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, waren sie gegen 20:20 Uhr an die Unfallstelle gerufen worden. Der jugendliche Fahrer des Rollers und seine 13 Jahre alte Mitfahrerin, beide aus Kassel, schilderten den Polizisten, dass sie entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg entlang des Steinwegs unterwegs waren und die Oberste Gasse neben der Fußgängerfurt überquert hatten. Hierbei seien sie plötzlich frontal von dem Auto erfasst worden, das zuvor aus der Karl-Bernhardi-Straße auf die Oberste Gasse abbog und weiter nach rechts auf den Steinweg fahren wollte. Die Jugendlichen stürzten daraufhin von dem Elektroroller und verletzten sich leicht, weshalb sie im Anschluss von hinzugerufenen Rettungskräften behandelt wurden. Der Fahrer des grauen Pkw, ein Mann mit dunkler Hautfarbe, der Deutsch mit einem unbekannten Akzent gesprochen haben soll, war nach einem kurzen Gespräch einfach weggefahren, so die beiden Verletzten. Ob der Autofahrer möglicherweise über die rote Ampel gefahren war, konnte bislang noch nicht geklärt werden.

Zeugen, die der Polizei Hinweise auf den geflüchteten Fahrer geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 11:49

    POL-KS: Diebstahl von Gedenkkranz am Halitplatz: Hinweise auf vier jugendliche Täter erbeten

    Kassel (ots) - Kassel-Nord: Vier bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch einen Gedenkkranz, der an einer Totengedenkstätte am Halitplatz in Kassel abgelegt war, gestohlen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls sowie Störung der Totenruhe und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Die Tatzeit lässt sich anhand der ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 10:11

    POL-KS: Polizei bietet am 10. April Infostand zum Thema Einbruchschutz in Habichtswald an

    Kassel (ots) - Habichtswald (Landkreis Kassel): Die Fachberaterinnen und Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen bieten am Freitag, dem 10. April 2026, von 11:00 bis 14:00 Uhr, einen Infostand zum Thema Einbruchschutz am REWE-Markt in der Kasseler Straße 30 in Habichtswald-Ehlen an. Interessierte sind herzlich ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 15:48

    POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Supermarkt in Bad Emstal: Kripo sucht Zeugen

    Kassel (ots) - Bad Emstal (Landkreis Kassel): Auf Zigaretten und Spirituosen haben es bislang unbekannte Täter abgesehen, die in der Nacht zum gestrigen Ostermontag in einen Supermarkt in Bad Emstal-Sand eingebrochen sind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in der Industriestraße in der Nacht um 4:40 Uhr ereignet. Die unbekannten Täter hatten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren