Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Jugendliche auf E-Scooter bei Unfallflucht in Oberster Gasse verletzt: Hinweise auf grauen Pkw erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Leichte Verletzungen erlitten am gestrigen Dienstagabend ein 16-Jähriger und eine 13-Jährige auf einem E-Scooter, die von einem grauen Pkw in der Obersten Gasse in Kassel angefahren wurden. Da der bislang unbekannte Autofahrer nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle geflüchtet war, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, waren sie gegen 20:20 Uhr an die Unfallstelle gerufen worden. Der jugendliche Fahrer des Rollers und seine 13 Jahre alte Mitfahrerin, beide aus Kassel, schilderten den Polizisten, dass sie entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg entlang des Steinwegs unterwegs waren und die Oberste Gasse neben der Fußgängerfurt überquert hatten. Hierbei seien sie plötzlich frontal von dem Auto erfasst worden, das zuvor aus der Karl-Bernhardi-Straße auf die Oberste Gasse abbog und weiter nach rechts auf den Steinweg fahren wollte. Die Jugendlichen stürzten daraufhin von dem Elektroroller und verletzten sich leicht, weshalb sie im Anschluss von hinzugerufenen Rettungskräften behandelt wurden. Der Fahrer des grauen Pkw, ein Mann mit dunkler Hautfarbe, der Deutsch mit einem unbekannten Akzent gesprochen haben soll, war nach einem kurzen Gespräch einfach weggefahren, so die beiden Verletzten. Ob der Autofahrer möglicherweise über die rote Ampel gefahren war, konnte bislang noch nicht geklärt werden.

Zeugen, die der Polizei Hinweise auf den geflüchteten Fahrer geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100.

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