Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am Dienstag (29.07) zwischen 09:40 und 09:54 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silberfarbenen Fiat Doblo, der in der Bürgermeister-Lamberth-Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Sachschaden am linken Außenspiegel des beschädigten Autos wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

