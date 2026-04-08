Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebstahl von Gedenkkranz am Halitplatz: Hinweise auf vier jugendliche Täter erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Vier bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch einen Gedenkkranz, der an einer Totengedenkstätte am Halitplatz in Kassel abgelegt war, gestohlen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls sowie Störung der Totenruhe und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit lässt sich anhand der Auswertung einer Kamera genau eingrenzen: Demnach nahmen die vier männlichen Täter einen von mehreren Blumenkränzen, die bei einer am 6. April stattgefundenen Trauer- und Gedenkveranstaltung anlässlich des 20. Jahrestages der Ermordung Halit Yozgats auf dem Platz abgelegt waren, um 23:20 Uhr an sich und transportierten diesen mit einem E-Scooter in stadtauswärtige Richtung ab. Während der zweite Jugendliche dem Elektrofahrzeug auf einem Tretroller folgte, ergriffen die zwei weiteren Komplizen die Flucht in gleiche Richtung zu Fuß. Die Fahndung nach den jungen Tätern, die alle kurze dunkle Haare hatten, verlief bislang ohne Erfolg. Drei von ihnen trugen helle Kapuzenpullover, einer eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat oder der Flucht der Täter gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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