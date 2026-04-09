Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl im Ölmühlenweg: Täterhinweise erbeten

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch die beigefügten Fotos, auf denen die beiden Täter zu sehen sind).

Kassel-Bettenhausen:

Mit der Veröffentlichung von Fotos der Täter aus einer Überwachungskamera erhoffen sich die Ermittler der Kasseler Kripo Hinweise auf zwei bislang unbekannte Männer zu erhalten, die am 14. November 2024 gemeinsam einen räuberischen Diebstahl im Ölmühlenweg in Kassel begangen haben. Alle bisherigen Ermittlungen und Zeugenvernehmungen führten leider nicht zur Identifizierung der Täter, weshalb ein Richter nun die Öffentlichkeitsfahndung anordnete.

Die Tat auf dem Gelände eines Metallgroßhandels hatte sich am 14. November 2024 um 14:10 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit hatten die beiden Männer gemeinsam das Firmengebäude betreten und ein Glas mit Trinkgeld, das auf dem Tresen abgestellt war, an sich genommen. Zwei auf dem Diebstahl aufmerksam gewordene Mitarbeiter waren den zwei flüchtenden Tätern sofort auf den Parkplatz nachgeeilt, wo sie in einen roten Alfa Romeo einstiegen. Obwohl sich einer der beiden Angestellten vor das Auto gestellt hatte, starteten die Diebe den Motor und fuhren an, sodass sich der 66-jährige Mitarbeiter nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Die Täter fuhren anschließend mit Vollgas davon. Alle polizeilichen Ermittlungen, insbesondere bei den Verantwortlichen der Halterfirma des Alfa Romeo, führten bis dato nicht zum Erfolg.

Zeugen, die den Ermittlern der Kasseler Kripo Hinweise auf die Identität der auf den Fotos abgebildeten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell