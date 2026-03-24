POL-HS: Satellitenkabel entwendet
Heinsberg-Eschweiler (ots)
Zwischen dem 20. März (Freitag), 14 Uhr und dem 23. März (Montag), 9 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Ilbertzstraße von einem frei zugänglichen Baustellengelände etwa 30 Meter eines Satellitenkabels.
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