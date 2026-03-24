POL-HS: Satellitenkabel entwendet

Heinsberg (ots) - Gegen 23 Uhr kam es an der Westpromenade am späten Montagabend (23. März) im Lagerraum eines Elektrofachgeschäfts nach ersten Erkenntnissen bei einem Ladevorgang zu einem technischen Defekt eines Akkus. Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Wände und die Decke des Lagerraums wurden durch ...

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