Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck- Frankenberg (Edertal-Bringhausen) Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Kassel (ots)

Am 10.04.2026, gegen 22:11 Uhr, wurde über Notruf ein Gebäudebrand in Edertal- Bringhausen gemeldet. Hier kam es zu einem Brand im Dachgeschoss eines freistehenden Holzhauses. Dachgeschoss und Dachstuhl standen beim Eintreffen der örtlichen Feuerwehren in Vollbrand. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Gebäude. Zur genauen Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen hierzu übernimmt die örtlich zuständige Kriminalpolizei. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 500.000EUR belaufen. Neben den Beamten der Polizeistation Bad Wildungen waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bringhausen, Hemfurt, Bergheim-Giflitz, Mehlen, Affoldern und Bad Wildungen sowie zwei Rettungswagen eingesetzt.

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