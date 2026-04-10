Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebstahl von Elektrorollstuhl in Schillerstraße: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zu einem äußerst gewissenlosen Diebstahl eines elektrischen Krankenfahrstuhls wurde eine Streife des Polizeireviers Mitte am Mittwoch in die Schillerstraße in Kassel gerufen. Wie das Opfer, ein 60-jähriger Mann, den aufnehmenden Polizisten berichtete, hatte er den Elektrorollstuhl am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr vor dem Eingang des von ihm bewohnten Mehrparteienhauses abgestellt, da das Haus nicht barrierefrei ist. Als er das Fahrzeug am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr wieder benutzen wollte, bemerkte er den Diebstahl des Elektromobils, auf das er derzeit angewiesen ist. Es handelt sich um einen blauen Elektrorollstuhl des Herstellers Dietz Agin im Wert von ca. 3.500 Euro ohne Versicherungskennzeichen, der vorne einen Korb hat. Da das Fahrzeug über eine automatisierte Lenkradsperre gesichert war, spricht alles dafür, dass der bislang unbekannte Täter am Zündschloss manipuliert hat, um das Elektromobil wegzufahren.

Zeugen, die der Polizei Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Elektrorollstuhls geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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