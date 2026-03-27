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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schusswaffengebrauch der Polizei

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Friedrichsdorf-Seulberg, Ostpreußenstraße, Freitag, 27.03.2026, 17:15 Uhr

(fh)Am späten Freitagnachmittag kam es im Friedrichsdorfer Stadtteil Seulberg zu einem Schusswaffengebrauch. Gegen 17:15 Uhr wurde die Polizei aufgrund von gemeldeten Streitigkeiten zwischen mehreren Personen zu einem Mehrfamilienhaus in der Ostpreußenstraße gerufen. Ersten Ermittlungen zufolge trafen die Polizeikräfte vor Ort auf einen 64-jährigen Mann, welcher zuvor an den Streitigkeiten beteiligt gewesen sein soll. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung sowie dem polizeilichen Schusswaffengebrauch, bei dem der Mann verletzt wurde. In diesem Zusammenhang stellten die Beamten auch ein Messer sicher. Die genauen Umstände bedürfen zum jetzigen Zeitpunkt noch weiterer Ermittlungen. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der 64-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können aufgrund des laufenden Verfahrens keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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