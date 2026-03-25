PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Trickdieb scheitert +++ Autofahrerin erfasst Jugendlichen +++ Unfall bei Wendemanöver

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Trickdieb scheitert,

Friedrichsdorf, Köppern, Köpperner Straße, Dienstag, 24.03.2026, 12.40 Uhr

(da)Am Dienstagmittag scheiterte ein Trickdieb mit seiner Masche in Köppern. Gegen 12.40 Uhr klingelte es an einer Haustür in der Köpperner Straße. Vor der Tür stand ein unbekannter Mann, der um Kleingeld bat. Der hilfsbereite Köpperner wollte dem Mann etwas Münzgeld aushändigen. Während der Übergabe legte der Fremde geschickt sein eigenes Portemonnaie auf das des Hausbewohners, um es in einem unachtsamen Moment zu entwenden. Glücklicherweise fiel dieses Verhalten auf, sodass der Trickdieb erfolgreich in die Flucht geschlagen wurde. Eine Beschreibung des Diebes war bei der Anzeigenaufnahme vor Ort jedoch nicht möglich. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und warnt vor dieser Masche. Ein gewisses Maß an Skepsis an der eigenen Haustür ist keine Unhöflichkeit. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

2. Autofahrerin erfasst Jugendlichen,

Steinbach, Industriestraße, Dienstag, 24.03.2026, 18 Uhr

(da)Am Dienstagabend hat eine Autofahrerin in Steinbach einen Jugendlichen erfasst. Gegen 18 Uhr fuhr die 78-Jährige mit ihrem Toyota von Weißkirchen kommend in Richtung Steinbach. An dem dortigen Kreisverkehr zur Industriestraße wollte sie in diese Straße einbiegen. Zeitgleich überquerte ein 15-Jähriger die Straße auf einem Zebrastreifen. Dabei kam es zur Kollision. Der Jugendliche wurde durch den Aufprall verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Toyota entstand kein Schaden.

3. Unfall bei Wendemanöver,

Oberursel, Lahnstraße, Dienstag, 24.03.2026, 9 Uhr

(da)Am Dienstag war ein Wendemanöver die Ursache für einen Verkehrsunfall in Oberursel. Gegen 9 Uhr fuhren ein 73-Jähriger in einem Jaguar und eine 34-Jährige in einem Ford auf der Lahnstraße hintereinander in Richtung Autobahn. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der 73-Jährige auf dieser Strecke zu wenden. Dafür zog er zunächst auf den Einfädelungsstreifen zur Autobahn und dann abrupt nach links auf die Fahrspur der 34-Jährigen, um wieder in Richtung Oberursel zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Verkehrsteilnehmenden erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Ford-Fahrerin zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 23.000 Euro geschätzt.

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