PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zeugenaufruf nach Bedrohung mit Schusswaffe +++ Streit eskaliert +++ Auseinandersetzung einer Personengruppe

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zeugenaufruf nach Bedrohung mit Schusswaffe, Steinbach, Bahnstraße, Dienstag, 24.03.2026, 2.20 Uhr

(da)Am frühen Dienstagmorgen kam es in Steinbach zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe. Gegen 2.20 Uhr lief ein 28-Jähriger auf der Bahnstraße, als er von zwei Männern aus einem schwarzen Mercedes heraus angesprochen wurde. Einer der Männer habe ihm dabei eine Schusswaffe vorgehalten und vor ihm auf den Boden geschossen. Der 28-Jährige flüchtete daraufhin in ein Wohnhaus am Ortsrand in Richtung Weißkirchen und verständigte die Polizei. Die Männer folgten ihm jedoch in das Gebäude. Mittlerweile eingetroffene Polizeikräfte nahmen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 20 und 21 Jahren vor Ort fest. Gegen sie wird nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Durch die Schussabgabe wurde niemand verletzt. Die entsprechende Schusswaffe wurde sichergestellt. Die Hintergründe der Tat sind nun Bestandteil weiterer Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wenn Sie die Situation gegen 2.20 Uhr in der Bahnstraße mitbekommen haben oder sonstige Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel.

2. Streit eskaliert,

Bad Homburg, Rathausplatz, Montag, 23.04.2026, 16:00 Uhr

(jk)Am Montagnachmittag ist am Rathausplatz in Bad Homburg ein Streit eskaliert. Im Verlauf von Streitigkeiten zwischen vier Personen sollen drei unbekannte Täter einen Mann geschlagen und getreten gaben. Der 49-jährige Mann ohne festen Wohnsitz wurde hierbei verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter wurden als "südländisch" aussehend beschrieben. Einer habe kurze schwarze Haare und eine weiße Jacke getragen. Möglichen Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 zu melden.

3. Auseinandersetzung einer Personengruppe Wehrheim, Oranienstraße, Montag, 23.03.2026, gg. 17:15 Uhr

(jk)Am Samstagnachmittag wurde die Polizei nach Wehrheim gerufen, da es dort zu einer Auseinandersetzung einer größeren Personengruppe gekommen sein soll. In der Oranienstraße konnten mehrere Personen angetroffen werden. Ersten Ermittlungen nach sollen sich mehrere Personen geschlagen haben. Die genauen Hintergründe sind unklar. Es wurden jeweils Anzeigen gegen einen 41-jährigen Mann aus Bad Homburg und einen 18-jährigen Jugendlichen aus Wehrheim erstattet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen erhielten alle Anwesenden einen Platzverweis. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer 06081/9208-0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell