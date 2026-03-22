PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Gefährliche Körperverletzung-/Raub, Sachbeschädigung+++

Polizeistation Bad Homburg (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.03.2026 Auf Grund eines Fehlers wurde der Text zur Gefährlichen Körperverletzung-/Raub, Sachbeschädigung nicht übermittelt

Gefährliche Körperverletzung-/Raub, Sachbeschädigung

Tatort: 61348 Bad Homburg, Urseler Straße Tatzeit: Freitag, 20.03.2026, 23.45 Uhr

Gleich mehrere Delikte wurden am Freitag, 20.03.2026, 23.45 Uhr vollendet. Aus bisher unbekannter Ursache kam es im Bereich der Urseler Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt acht Personen im Alter von 19 - 36 Jahren, wobei der eine Teil der Beteiligten einer Familie zuzurechnen ist. Im Rahmen der Streitigkeiten kam es zu gegenseitigen Tritten und Schlägen, sowie einer Sachbeschädigung an einem PKW. Darüber hinaus wurde einem Beteiligten seine mitgeführte Tasche mit Gewalt entrissen. Diese konnte im Nachgang im Rahmen der Anzeigenaufnahme aufgefunden und wieder ausgehändigt werden. Die Ursache für den Streit, sowie etwaige Verletzungen der Beteiligten Personen sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise welche Aufschluss auf die Art der Beteiligungen sowie den Geschehensablauf geben könnten, nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

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