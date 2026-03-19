PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Schwan in den Gleisen verursacht Zugausfälle

Wismar / Bad Kleinen (ots)

Ein in den Gleisen befindlicher Schwan verursachte am Mittwoch, den 18. März 2026 mehrere Zugausfälle sowie Zugverspätungen.

Gegen 12:30 Uhr informierte die Deutsche Bahn AG die Bundespolizeiinspektion Rostock über einen Schwan in den Gleisen an der Bahnstrecke Lübeck - Güstrow zwischen den Ortschaften Bad Kleinen und Ventschow, Höhe Bahnkilometer 64,4 in der Nähe der Ortschaft Hohen Viecheln. Umgehend erfolgte eine Streckensperrung und Kräfte des Bundespolizeireviers Wismar verlegten zum Ereignisort. Dort stellten sie den Schwan unverletzt sitzend in den Gleisen fest. Beim Annähern der Einsatzkräfte verließ der Schwan den Gleisbereich und entfernte sich vom Bahndamm in einen in der Nähe befindlichen Teich. Anschließend hob die Deutsche Bahn AG die Streckensperrung auf. Es kam zu zwei Zugausfällen und zu insgesamt 142 Minuten Zugverspätungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1d
18057 Rostock
Anja Kosmalla
Telefon: 0381 / 2083 - 1004
E-Mail: presse.hro@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Rostock
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 11:00

    BPOL-HRO: Bundespolizei ermittelt nach Buntmetalldiebstahl in Hagenow und sucht Zeugen

    Hagenow/Ludwigslust (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag (17. März 2026) auf einem Bahngelände in der Nähe von Hagenow mehrere Kabeltrommeln zu stehlen. Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes fielen zwei Personen auf, die die Kabeltrommeln in einen weißen Transporter luden. Als die Täter den Sicherheitsdienst bemerkten, ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 11:00

    BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle innerhalb weniger Stunden

    Rostock (ots) - Die Schwester eines 35-jährigen Deutschen wendete durch Zahlung einer noch offenen Geldstrafe die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe ab. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten den Mann am gestrigen Nachmittag am Hauptbahnhof Rostock. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl der ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:00

    BPOL-HRO: Bundespolizei stellt Schleuser am Überseehafen

    Rostock (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock stoppten gestern im Überseehafen einen 36-jährigen Deutschen, der im Verdacht steht, eine afghanische Familie aus Schweden nach Deutschland eingeschleust zu haben. Die sechsköpfige Familie reiste mit einer Fähre aus Trelleborg ein und legte keine gültigen Dokumente vor. Ermittlungen ergaben, dass Behörden sie erst wenige Tage zuvor über den Hafen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren