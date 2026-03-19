Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Schwan in den Gleisen verursacht Zugausfälle
Wismar / Bad Kleinen (ots)
Ein in den Gleisen befindlicher Schwan verursachte am Mittwoch, den 18. März 2026 mehrere Zugausfälle sowie Zugverspätungen.
Gegen 12:30 Uhr informierte die Deutsche Bahn AG die Bundespolizeiinspektion Rostock über einen Schwan in den Gleisen an der Bahnstrecke Lübeck - Güstrow zwischen den Ortschaften Bad Kleinen und Ventschow, Höhe Bahnkilometer 64,4 in der Nähe der Ortschaft Hohen Viecheln. Umgehend erfolgte eine Streckensperrung und Kräfte des Bundespolizeireviers Wismar verlegten zum Ereignisort. Dort stellten sie den Schwan unverletzt sitzend in den Gleisen fest. Beim Annähern der Einsatzkräfte verließ der Schwan den Gleisbereich und entfernte sich vom Bahndamm in einen in der Nähe befindlichen Teich. Anschließend hob die Deutsche Bahn AG die Streckensperrung auf. Es kam zu zwei Zugausfällen und zu insgesamt 142 Minuten Zugverspätungen.
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