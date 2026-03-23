PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Räuberischer Diebstahl +++ Mehrere Einbrüche +++ Zeugenaufruf

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Räuberischer Diebstahl in Drogerie,

Bad Homburg, Louisenstraße, Samstag, 21.03.2026, 14.30 Uhr

(da)Am Samstag kam es in Bad Homburg zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 14.30 Uhr hielten sich zwei Personen in einem Drogeriemarkt in der Louisenstraße in Bad Homburg auf. Der Mann und die Frau nahmen dort diverse Brillen aus der Auslage und wollten anschließend den Kassenbereich passieren, ohne für die Ware zu bezahlen. Hier wurden sie von einem Ladendetektiv angesprochen. Als dieser den Mann festhielt, entstand ein Gerangel. Dabei zückte der Unbekannte ein Messer und stach in Richtung des Ladendetektivs, ohne ihn jedoch zu treffen. Anschließend gelang dem Duo die Flucht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und fahndet nach den Tätern. Der Mann war etwa 1,65 Meter groß, hatte kurze graue Haare und trug eine olivgrüne/braune Jacke sowie einen schwarzen Rucksack. Seine Komplizin war etwa 1,60 Meter groß, trug ein schwarzes Kopftuch und einen knielangen, beigen Mantel mit rosa Karos. Beide wurden als "südosteuropäisch aussehend" beschrieben. Mögliche Hinweise zu den beschriebenen Personen nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Bewohner schlägt Einbrecher in die Flucht, Wehrheim, Rheinstraße, Freitag, 20.03.2026, 18 Uhr

(da)Ein Bewohner in Wehrheim hat am Freitagabend drei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gegen 18 Uhr betrat das Trio das Grundstück in der Rheinstraße und begann, die Terrassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Dies bemerkten die Bewohner, die sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls im Haus befanden. Sie schreckten die Einbrecher auf, die sofort in Richtung Lahnstraße flüchteten. Bei den Tätern handelt es sich um drei Männer. Der erste war etwa 1,70 Meter groß, hatte eine kräftige Statur, kurze schwarze Haare und trug einen hellgrauen Kapuzenpullover. Der zweite war schlank und trug einen schwarzen Pullover sowie dunkle Jeans. Über den dritten ist lediglich bekannt, dass er etwa 1,75 Meter groß war und kurze schwarze Haare hatte. Mögliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Schmuck bei Einbruch entwendet,

Bad Homburg, Kirdorf, Heinrich-von-Kleist-Straße, Samstag, 21.03.2026, 19 Uhr bis Sonntag, 22.03.2026, 0.30 Uhr

(da)Bei einem Einbruch in Bad Homburg haben Unbekannte am Wochenende Schmuck erbeutet. Zwischen 19 Uhr und 0.30 Uhr hebelten die Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Heinrich-von-Kleist-Straße auf und gelangten so in die Wohnräume. Hier stießen sie bei ihrer Beutetour auf einen Safe samt dem darin enthaltenen Schmuck, den sie kurzerhand mitnahmen. Wie die Täter diesen Safe abtransportierten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

4. Safe aufgebrochen,

Bad Homburg, Gonzenheim, Quellenweg, Freitag, 20.03.2026, 16.30 Uhr bis 23.55 Uhr

(da)In Bad Homburg gelangten Einbrecher am Freitagabend an den Inhalt eines Safes. Zwischen 16.30 Uhr und 23.55 Uhr hebelten die Täter die Fenster einer Erdgeschosswohnung im Quellenweg auf, gelangten so in die Wohnräume. Dort entdeckten sie einen Tresor, den sie gewaltsam öffneten und aus dem sie Bargeld und Schmuck entwendeten. Mit dieser Beute ergriffen sie unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

5. Anwohner verschreckt Einbrecher,

Friedrichsdorf, Dillingen, Eichäckerstraße, Freitag, 20.03.2026, 20.45 Uhr

(da)Ein Anwohner aus Dillingen hat am Freitagabend zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gegen 20.45 Uhr hörte der Mann, wie ein Fenster zersplitterte. Als er nach dem Rechten sehen wollte, sah er zwei Männer, die gerade dabei waren, in eine Wohnung einzusteigen. Als er sie ansprach, ergriffen sie die Flucht in Richtung "Hoher Weg". Es handelte sich um zwei dunkel gekleidete Männer mit dunklen Mützen. Sie waren etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Einer von ihnen trug einen beigen Rucksack. Mögliche Hinweise zu den beschriebenen Personen sowie weitere verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

6. Zigarettendiebstahl aus Getränkemarkt, Kronberg, Oberhöchstadt, Sodener Straße, Freitag, 20.03.2026, 16.50 Uhr

(da)Am Freitagnachmittag haben Unbekannte Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro aus einem Getränkemarkt in Oberhöchstadt entwendet. Gegen 16.50 Uhr öffneten die Täter ein Fenster des Marktes in der Sodener Straße und gelangten so in die Innenräume. Dort entwendeten sie mehrere Packungen Zigaretten im Gesamtwert von mehreren tausend Euro aus den Lagerbeständen. Mit ihrer Beute gelang ihnen anschließend unbemerkt die Flucht. Als der Diebstahl auffiel, waren die Täter bereits über alle Berge. Die Kriminalpolizei ermittelt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 an die Polizeistation Königstein zu wenden.

7. Auto auf Zoo-Parkplatz zerkratzt,

Kronberg, Sonntag, 22.03.2026, 12 Uhr bis 15.15 Uhr

(da)Unbekannte haben am Sonntag auf dem Parkplatz eines Zoos ein Auto zerkratzt. Der schwarze BMW 520d stand zwischen 12 Uhr und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz am Haupteingang, als die Täter den Lack des Fahrzeugs mutwillig zerkratzten. Da bislang keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 um Zeugenhinweise.

8. Zeugensuche nach tödlichem Verkehrsunfall, Bad Homburg, Usinger Weg, Samstag, 21.03.2026, 0.45 Uhr

(da)Bereits am Wochenende berichtete die Polizei über einen tödlichen Verkehrsunfall, der sich am Samstag gegen 0.45 Uhr in Bad Homburg ereignete. Im Rahmen der Ermittlungen zum Unfallhergang bittet die Polizeistation Bad Homburg mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell