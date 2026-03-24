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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Wechselseitige Straftaten im Bereich der Innerste in Langelsheim

Goslar (ots)

Am 23.03.2026, gegen 16:40 Uhr, kam es im Bereich der Innerste in Langelsheim zu wechselseitigen Straftaten zwischen zwei männlichen Personen, die jeweils mit einem Hund unterwegs waren. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Beteiligten zunächst in einen verbalen Streit, welcher in der Folge eskalierte und in gegenseitigen strafbaren Handlungen mündete. Der Vorfall wurde von mehreren unbeteiligten Personen beobachtet. Insbesondere ein männlicher Radfahrer sowie ein älteres Ehepaar hielten sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe auf und könnten wichtige Hinweise zum Ablauf des Geschehens geben. Die Polizei Langelsheim bittet diese bislang unbekannten Zeugen sowie weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05326978780 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Langelsheim
Telefon: 05326-9787-80

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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