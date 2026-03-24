Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sachbeschädigung an einem Gartenzaun in Braunlage

Goslar (ots)

Braunlage: In der Nacht von Samstag (14.03.2026) auf Sonntag kam es in Braunlage, im Kurparkweg, zu einer Sachbeschädigung an einem Gartenzaun. Der bislang unbekannte Täter riss gewaltsam mehrere Holzlatten aus dem Zaun und ließ sie anschließend auf der Straße liegen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Braunlage unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

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