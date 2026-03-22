PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Treffen der Jugendorganisation Junge Nationalisten

Goslar (ots)

Nach einem Hinweis begleitete die Polizei Goslar am Wochenende ein Treffen der politischen Jugendorganisation Junge Nationalisten in St. Andreasberg

Die geschlossene Veranstaltung in einem abgelegenen Haus am Matthias-Schmidt-Berg wurde am Sonnabend präventiv durch abgesetzte Polizeikräfte begleitet, um mögliche Störungen zu verhindern. Die etwa 50 Teilnehmer dieser Veranstaltung hielten sich überwiegend in dem angemieteten Objekt auf

Im Lauf des Sonntagvormittags reisten die Teilnehmer nach und nach ab. Die Veranstaltung verlief ohne größere Aufmerksamkeit, zu Störungen kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 21.03.2026 – 12:00

    POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 21.03.2026

    Goslar (ots) - Einbruchdiebstahl In der Nacht von Donnerstag, den 19.03.2026 auf Freitag, den 20.03.2026 kam es in Rhüden, in der Straße Auf der Freiheit zu einem Einbruch in eine Garage. Hierbei drangen bislang unbekannte Täter auf einem Privatgrundstück gewaltsam in die Garage ein und entwendeten ein Motorrad sowie ein E-Bike. Die Polizei ermittelt zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Körperlicher ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.03.2026

    Goslar (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer kam es am Donnerstagmittag im Okertal. Ein 27-jähriger Mann aus Wolfenbüttel fuhr mit seinem Krad Yamaha auf der B 489 in Richtung Goslar. Im Bereich einer Kurve kam er mutmaßlich aufgrund einer Ölspur ins Schleudern und stürzte anschließend. Dabei zog sich der 27-Jährige leichte ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung PK Bad Harzburg vom 20.03.2026

    Goslar (ots) - Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 20.03.2026 Bad Harzburg Unfallflucht -Zeugen gesucht Am 19.03.2026, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr, wurde ein PKW von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der beschädigte PKW , ein schwarzer "VW Up" - parkte zu diesem Zeitpunkt in der Ilsenburger Straße. Er wurde im Bereich des hinteren, linken Radkasten beschädigt. An dem Fahrzeug ist ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren