POL-GS: Treffen der Jugendorganisation Junge Nationalisten
Goslar (ots)
Nach einem Hinweis begleitete die Polizei Goslar am Wochenende ein Treffen der politischen Jugendorganisation Junge Nationalisten in St. Andreasberg
Die geschlossene Veranstaltung in einem abgelegenen Haus am Matthias-Schmidt-Berg wurde am Sonnabend präventiv durch abgesetzte Polizeikräfte begleitet, um mögliche Störungen zu verhindern. Die etwa 50 Teilnehmer dieser Veranstaltung hielten sich überwiegend in dem angemieteten Objekt auf
Im Lauf des Sonntagvormittags reisten die Teilnehmer nach und nach ab. Die Veranstaltung verlief ohne größere Aufmerksamkeit, zu Störungen kam es nicht.
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