POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.03.2026
Goslar (ots)
Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer kam es am Donnerstagmittag im Okertal.
Ein 27-jähriger Mann aus Wolfenbüttel fuhr mit seinem Krad Yamaha auf der B 489 in Richtung Goslar. Im Bereich einer Kurve kam er mutmaßlich aufgrund einer Ölspur ins Schleudern und stürzte anschließend. Dabei zog sich der 27-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde in das Krankenhaus Goslar verlegt.
Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.
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