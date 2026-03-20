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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.03.2026

Goslar (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer kam es am Donnerstagmittag im Okertal.

Ein 27-jähriger Mann aus Wolfenbüttel fuhr mit seinem Krad Yamaha auf der B 489 in Richtung Goslar. Im Bereich einer Kurve kam er mutmaßlich aufgrund einer Ölspur ins Schleudern und stürzte anschließend. Dabei zog sich der 27-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde in das Krankenhaus Goslar verlegt.

Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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