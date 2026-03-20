Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Alltagsheldinnen bei der Preisverleihung der Goslarer Zivilcourage Kampagne (GZK) für ihren vorbildlichen Einsatz geehrt.

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Goslar (ots)

Seit langen Jahren ehrt die Goslarer Zivilcourage Kampagne Bürgerinnen und Bürger, die in Notsituationen oder bei Straftaten nicht weggesehen, sondern mutig und entschlossen geholfen haben. In den vergangenen 16 Jahren waren es bereits über 100 Menschen, die als Alltagshelden ausgezeichnet wurden. Die GZK-Jury hatte auch diesmal couragierte Mitmenschen nominiert, die nun am Donnerstag in der Polizeiinspektion Goslar für ihr mustergültiges Verhalten gewürdigt wurden.

In seiner Begrüßung der rund 70 Gäste aus Gesellschaft, Politik und Polizei, sprach Inspektionsleiter Rodger Kerst seinen besonderen Dank an die nominierten Alltagshelden für deren vorbildliches Verhalten aus.

Polizeipräsident Thomas Ring brachte seinen Dank und seine besondere Wertschätzung für die zu ehrenden Gäste zum Ausdruck. In seinem Statement betonte er die besondere Rolle der Zivilcourage als Pfeiler unserer Gesellschaft, sie sei ein starkes Zeichen für Mut und Menschlichkeit. Unsere Gesellschaft sei angewiesen auf Menschen, die Haltung zeigen, Verantwortung übernehmen und helfen.

Bürgermeisterin Renate Luksch würdigte im Anschluss Claudia Kohl, Lehrerin an der Grundschule Oker, für ihr langejähriges Schaffen in der Zivilcourage. Bereits seit 15 Jahren entwickele sie Konzepte gegen Gewalt und für Zivilcourage, sowie Handlungskompetenzen für Grundschulen.

In der nächsten Laudatio wurde Martina Heine von Dr. Kristina Winter vom Weißen Ring geehrt. Sie hatte die Hilflosigkeit einer 88-jährigen Frau erkannt, die bei kalten Temperaturen offensichtlich orientierungslos unterwegs war, hatte sie angesprochen und die Polizei gerufen. So konnte die Seniorin sicher zu ihrem Seniorenheim gebracht und vor Schlimmerem bewahrt werden.

Lars Schmid, stellvertretender Leiter der Goslarer Kriminalpolizei, hielt die Laudatio für Sophie Hölzner, Mitarbeiterin der Sparkasse in Jürgenohl. Sie verhinderte durch ihr ruhiges und gewissenhaftes Handeln, dass eine Goslarer Seniorin nach einem betrügerischen Schockanruf ihre Ersparnisse an die Betrüger aushändigte. Ebenso beherzt handelten Kiell Paul Thiel und Patrick Barfuss, die eine Geldübergabe nach einem weiteren Schockanruf verhinderten. Sie erkannten den Betrug, sprachen den betroffenen 89-Jährigen an und vertrieben so den Geldabholer, der sich bereits am Haus des Seniors herumgetrieben hatte. Udo Löprich, Brandmeister des Landkreises Goslar, lobte auch hier das umsichtige und besonnene Handeln.

Dr. Tobias Steffen, Leitender Notarzt im Landkreis Goslar, würdigte in seiner Laudatio Tanja Franken und Kathlen Unger, die früh morgens in der Goslarer Innenstadt auf einen bereits verletzten Mann aufmerksam wurden, der immer wieder von den Angreifern traktiert wurde. Beide griffen unabhängig voneinander verbal in die Situation ein und verständigten den Notruf, wodurch einerseits die Angreifer die Flucht ergriffen und eine schnelle medizinische Versorgung des Verletzten möglich war. Aufgrund ihrer Beschreibung konnte zudem einer der Angreifer kurz darauf von der Polizei festgenommen werden.

Erneut wurde auch der Sonderpreis für Demokratie vergeben, mit dem in diesem Jahr Ali-Abou Hamoud, Leiter der Kreisvolkshochschule, Außenstelle Clausthal-Zellerfeld, für seine kreativen Projekte ausgezeichnet wurde. Landrat Dr. Alexander Saipa hob exemplarisch das integrative Projekt im Zusammenwirken mit der Polizei Goslar hervor, bei dem in Gesprächen tiefergehendes Verständnis untereinander gefördert wird.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung erneut durch Uwe Klußmann vom Polizeiorchester Niedersachsen.

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