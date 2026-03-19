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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.03.2026

Goslar (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Harzburger Gaststätte.

Gegen 2.20 Uhr wurde der Brand des Hauses in der Herzog-Julius-Straße gemeldet, kurz darauf begannen die Löscharbeiten der Feuerwehr. Bewohner eines angrenzenden Hauses wurden vorsorglich evakuiert. Nach aktuellem Sachstand wurde niemand verletzt.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Entstehung des Feuers eingeleitet.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Ereignis in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter (05322) 3390 oder die Polizei Bad Harzburg unter (05322) 55480 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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