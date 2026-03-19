POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 19.03.2026
Goslar (ots)
Illegale Abfallentsorgung zwischen Harlingerode und Bettingerode
Bad Harzburg - Die Polizei Bad Harzburg ermittelt wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen zwischen den Ortsteilen Harlingerode und Bettingerode. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung stellten Einsatzkräfte neben einem Feldweg gegenüber dem Gewerbegebiet Harlingerode eine illegale Abfallablagerung fest. Dabei handelt es sich um mehrere Kunststoffgebinde mit mutmaßlichem Altöl sowie mehrere entsorgte Autobatterien. Der genaue Tatzeitraum kann derzeit nicht eingegrenzt werden. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise zur Herkunft, zum Transport oder zur Ablagerung der Abfälle geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer (05322) 5548-0 zu melden.
i.A. Frischemeier, PHK
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Polizeikommissariat Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 5548 - 0
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