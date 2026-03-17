PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sachbeschädigung an Pkw

Goslar (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht zum Dienstag, 17.03.2026, den Lack an einem blauen Pkw Audi S 5, welcher ordnungsgemäß auf einem hoteleigenen Parkplatz in der Straße "Am Jermerstein" in Braunlage, abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Braunlage unter 05520-93260

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.03.2026

    Goslar (ots) - Am Sonntagabend ereignete sich im Goslarer Ortsteil Oker ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 64-jährige Frau aus Goslar befuhr gegen 19.30 Uhr mit ihrem BMW die Bahnhofstraße in Richtung Harzburger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen am rechten ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung PK Bad Harzburg vom 15.03.2026

    Goslar (ots) - Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 15.03.2026 Bad Harzburg "Bedrohung in der Nachbarschaft" Streitigkeiten unter Nachbarn eskalieren zu einer Bedrohung. Ein 81jähriger Bad Harzburger und seine 77jährige Nachbarin geraten am Sonnabend, den 14.03.2026, gegen 11.00 Uhr, zunächst in einen Streit. Im weiteren Verlauf wird die Dame von ihrem Nachbarn mit dem Tode bedroht. Sie benachrichtigt die ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 12:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 15.03.2026

    Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht in Lautenthal Am 14.03.2025, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem PKW die Hahnenkleer Straße aus Richtung Hahnenklee in Richtung Ortsmitte Lautenthal. Auf Höhe der Hausnummer 39 fuhr der Verkehrsteilnehmer trotz Gegenverkehr in die dortige Fahrbahnverengung ein und touchierte im Begegnungsverkehr den entgegenkommenden PKW. Bei der Kollision verlor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren