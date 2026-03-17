POL-GS: Sachbeschädigung an Pkw

Goslar (ots) - Am Sonntagabend ereignete sich im Goslarer Ortsteil Oker ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 64-jährige Frau aus Goslar befuhr gegen 19.30 Uhr mit ihrem BMW die Bahnhofstraße in Richtung Harzburger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen am rechten ...

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