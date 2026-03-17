POL-GS: Sachbeschädigung an Pkw
Goslar (ots)
Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht zum Dienstag, 17.03.2026, den Lack an einem blauen Pkw Audi S 5, welcher ordnungsgemäß auf einem hoteleigenen Parkplatz in der Straße "Am Jermerstein" in Braunlage, abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Braunlage unter 05520-93260
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