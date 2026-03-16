Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.03.2026

Goslar (ots)

Am Sonntagabend ereignete sich im Goslarer Ortsteil Oker ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Eine 64-jährige Frau aus Goslar befuhr gegen 19.30 Uhr mit ihrem BMW die Bahnhofstraße in Richtung Harzburger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel. Anschließend verlor sie offensichtlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr rechts über den Gehweg in die Glasfront eines dortigen Geschäftes, wo der BMW zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde hierbei verletzt und in ein Braunschweiger Krankenhaus verlegt.

Der BMW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 14.000 geschätzt.

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