Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Bad Harzburg vom 15.03.2026

Goslar (ots)

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 15.03.2026

Bad Harzburg

"Bedrohung in der Nachbarschaft"

Streitigkeiten unter Nachbarn eskalieren zu einer Bedrohung. Ein 81jähriger Bad Harzburger und seine 77jährige Nachbarin geraten am Sonnabend, den 14.03.2026, gegen 11.00 Uhr, zunächst in einen Streit. Im weiteren Verlauf wird die Dame von ihrem Nachbarn mit dem Tode bedroht. Sie benachrichtigt die Polizei. Durch die Polizei wird vor Ort eine sogenannte "Gefährdeansprache" bei dem Mann durchgeführt. Ihm wird das Einleiten eines Strafverfahrens bekannt gegeben und erläutert. Dem nunmehr Beschuldigten werden dabei klare Verhaltensregeln vorgegeben.

"Betrugsversuch durch angebliche Tochter"

Im Tagesverlauf des 14.03.2026 zeigt ein 70jähriger Bad Harzburger einen Betrugsversuch an. In einem Chat-Verlauf über einen Messenger Dienst wird dieser von seiner angeblichen Tochter aufgefordert ihr 3000,- EUR zu überweisen, da ihr Online Banking momentan nicht funktionsfähig sei. Der 70jährige bemerkte jedoch den Betrugsversuch - es kam zu keinem Schadenseintritt. Weiterhin teilte er diesen Umstand der Polizei mit. Ein Strafverfahren wurde dazu entsprechend eingeleitet.

Kellerraum aufgebrochen - E-Scooter entwendet

In einem angezeigten Zeitraum vom 11.03.2026 bis 13.03.2026 verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Koldeweystieg. Dort brachen sie einen Kellerverschlag auf und entwendeten ein Eletrokleinstfahrzeug der Marke Segway. Es entstand ein Schaden von ca. 260,- EUR. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei ihrer Polizei.

Bearbeit von Conrad, PHK

e-mail markus.conrad@polizei.niedersachsen.de poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung

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