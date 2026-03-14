Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 14.03.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, den 13.03.2026, gegen 11:10 Uhr, befuhr der 66-Jährige Fahrzeugführer die Straße Über der Kieckwiese in Richtung Bachstraße, in 38723 Langelsheim - OT Lutter am Barenberge, mit seinem Pkw. Vor ihm fuhr eine 71-Jährige Fahrradfahrerin auf der Fahrbahn in selbiger Richtung. Der Fahrzeugführer setzte vor der Einmündung zur Fröbelstraße zum Überholen an. Auf Höhe dieser Einmündung fuhr die Fahrradfahrerin nach links um Abzubiegen. Im Folgenden kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin wurde hierbei leicht verletzt. An dem Fahrzeug des Unfallverursachers entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,00EUR.

Trunkenheitsfahrt mit Folgen

Am 13.03.2026, gegen 23:05 Uhr, wird während einer Verkehrskontrolle in Seesen bei einem 32-jährigen Kleinkraftrad-Führer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Der im Folgenden durchgeführte Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1 Promille. Der Führerschein des Kraftfahrzeugführers wurde daraufhin sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Raub von 200,00EUR Bargeld

Am 13.03.2026, gegen 23:30 Uhr, befanden sich die zwei männlichen 17-jährigen Heranwachsenden auf dem Nachhauseweg. Dabei wurden die zwei Geschädigten im Bereich der Seesener Innenstadt von 10 bis 15 bislang unbekannten Personen unvermittelt angegriffen. Hierbei wurde einem der Heranwachsenden ins Gesicht geschlagen. Während des Angriffs soll es mehrfach zu Geldforderungen gekommen sein. Letztendlich wurden die Geldforderungen erfüllt und 200,00EUR Bargeld entwendet. Ein 17-jähriger verspürte nach dem Angriff Schmerzen im Gesichtsbereich, jedoch wurde eine medizinische Versorgung abgelehnt. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen.

i.A. Pieper, PK

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