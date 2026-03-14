PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 14.03.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, den 13.03.2026, gegen 11:10 Uhr, befuhr der 66-Jährige Fahrzeugführer die Straße Über der Kieckwiese in Richtung Bachstraße, in 38723 Langelsheim - OT Lutter am Barenberge, mit seinem Pkw. Vor ihm fuhr eine 71-Jährige Fahrradfahrerin auf der Fahrbahn in selbiger Richtung. Der Fahrzeugführer setzte vor der Einmündung zur Fröbelstraße zum Überholen an. Auf Höhe dieser Einmündung fuhr die Fahrradfahrerin nach links um Abzubiegen. Im Folgenden kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin wurde hierbei leicht verletzt. An dem Fahrzeug des Unfallverursachers entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,00EUR.

Trunkenheitsfahrt mit Folgen

Am 13.03.2026, gegen 23:05 Uhr, wird während einer Verkehrskontrolle in Seesen bei einem 32-jährigen Kleinkraftrad-Führer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Der im Folgenden durchgeführte Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1 Promille. Der Führerschein des Kraftfahrzeugführers wurde daraufhin sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Raub von 200,00EUR Bargeld

Am 13.03.2026, gegen 23:30 Uhr, befanden sich die zwei männlichen 17-jährigen Heranwachsenden auf dem Nachhauseweg. Dabei wurden die zwei Geschädigten im Bereich der Seesener Innenstadt von 10 bis 15 bislang unbekannten Personen unvermittelt angegriffen. Hierbei wurde einem der Heranwachsenden ins Gesicht geschlagen. Während des Angriffs soll es mehrfach zu Geldforderungen gekommen sein. Letztendlich wurden die Geldforderungen erfüllt und 200,00EUR Bargeld entwendet. Ein 17-jähriger verspürte nach dem Angriff Schmerzen im Gesichtsbereich, jedoch wurde eine medizinische Versorgung abgelehnt. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen.

i.A. Pieper, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 11.03.2026

    Goslar (ots) - Seesen Diebstahl eines elektr. Krankenfahrstuhls Am 10.03.2026 gegen 13:00 Uhr zeigt ein 54jähriger Geschädigter den Diebstahl seines elektrischen Krankenfahrstuhls an. Den elektr. Rollstuhl habe der Geschädigte am 09.03.26 gegen 20:00 Uhr vor seinem Wohnhaus in der Jacobsonstraße 34 auf dem Gehweg abgestellt. Gegen 22:00 Uhr habe er den Verlust festgestellt. Bei dem schwarzen Krankenfahrstuhl soll es ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 11.03.2026

    Goslar (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am späten Dienstagabend in Lautenthal ein Pkw in Brand. Gegen 23.30 Uhr wurde der Brand eines Pkw in der Straße An der Laute gemeldet und kurz darauf von der Feuerwehr gelöscht. Bei dem betroffenen Fahrzeug handelt es sich um einen BMW der 3er-Serie, der aus bislang nicht geklärter Ursache in Brand geriet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren