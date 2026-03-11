Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 11.03.2026

Goslar (ots)

Seesen

Diebstahl eines elektr. Krankenfahrstuhls

Am 10.03.2026 gegen 13:00 Uhr zeigt ein 54jähriger Geschädigter den Diebstahl seines elektrischen Krankenfahrstuhls an. Den elektr. Rollstuhl habe der Geschädigte am 09.03.26 gegen 20:00 Uhr vor seinem Wohnhaus in der Jacobsonstraße 34 auf dem Gehweg abgestellt. Gegen 22:00 Uhr habe er den Verlust festgestellt. Bei dem schwarzen Krankenfahrstuhl soll es sich um den Hersteller MEYRA handeln. Am Rollstuhl sei ein Handbedienteil verbaut. Der Krankenfahrstuhl fährt 6 km/h und besitzt somit kein Versicherungskennzeichen. Sachschaden ca. 1000,- Euro. Beobachtungen/Hinweise bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

