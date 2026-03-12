POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 12.03.2026

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 12.03.2026

Goslar

Großkontrolle zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität

Am Mittwoch führte die Polizei Bad Harzburg an der L 515 im Bereich Vienenburg eine stationäre Kontrolle zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität durch und registrierte dabei eine ganze Reihe von Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten.

Zwischen 12.30 Uhr und 19.30 Uhr überprüften die Einsatzkräfte mit Unterstützung des Zolls und der Polizei Sachsen-Anhalt auf dem Pendlerparkplatz an der Osterwiecker Straße insgesamt 90 Pkw und 23 Lkw.

Ein Fahrzeugführer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und entfernte sich auf der A 36 in Richtung Braunschweig, konnte aber im Bereich Schladen angehalten werden. Der Fahrer aus Bad Harzburg stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein weiterer Pkw-Führer aus dem Bereich Wernigerode stand ebenfalls unter Einfluss berauschender Mittel. Den beiden Männern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ebenso erging es einem stark alkoholisierten Pkw-Fahrer aus Osterwieck, bei dem eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 3 Promille festgestellt wurde.

Bei den kontrollierten Lkw wurden neben zahlreichen Verkehrsordnungswidrigkeiten zwei erhebliche Ladungsverstöße festgestellt, die zur Untersagung der Weiterfahrt führten. Zudem deckten die Kontrollen des Zolls arbeitsrechtliche Verfehlungen auf.

Gegen einen der kontrollierten Verkehrsteilnehmer bestand ein Haftbefehl. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und soll am Donnerstag dem Haftrichter am Amtsgericht Goslar vorgeführt werden.

"In der Gesamtbetrachtung zeigen die heute unter anderem festgestellten 14 Straftaten und 33 Ordnungswidrigkeiten die Notwendigkeit dieser Kontrollen auf", bilanzierte Polizeikommissarin Ennens von der Polizei Bad Harzburg, die gleichzeitig ihren Dank an die Unterstützungskräfte aus Sachsen-Anhalt und des Zolls richtete: "Die fachübergreifende Zusammenarbeit macht einen ganzheitlichen Ansatz möglich und bildet den besonderen Mehrwert für alle beteiligten Sicherheitspartner".

