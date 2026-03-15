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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 15.03.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht in Lautenthal

Am 14.03.2025, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem PKW die Hahnenkleer Straße aus Richtung Hahnenklee in Richtung Ortsmitte Lautenthal. Auf Höhe der Hausnummer 39 fuhr der Verkehrsteilnehmer trotz Gegenverkehr in die dortige Fahrbahnverengung ein und touchierte im Begegnungsverkehr den entgegenkommenden PKW. Bei der Kollision verlor der Verursacher Fahrzeugteile. Daraufhin entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An beiden Fahrzeugen entstand somit ein Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt

Am 14.03.2026, gegen 21:00 Uhr, wurde eine Verkehrsteilnehmerin auf eine vor ihr fahrende Sattelzugmaschine aufmerksam, welche in Schlangenlinien die Bundesstraße in Richtung Seesen - OT Rhüden, befuhr. Durch Kräfte des PK Seesen konnte der LKW angehalten werden. Dabei wurde bei dem 40-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,8 Promille. Im Folgenden wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

i.A. Pieper, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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