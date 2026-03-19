Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 19.03.2026

Goslar (ots)

Unfall an der Waschstraße

Am Donnerstagmittag wollte eine 70 Jahre alte Autofahrerin aus Zellerfeld dort ihr Fahrzeug in einer Waschstraße waschen lassen. Nachdem das Waschprogram gestartet war, beobachtete die Frau, wie ihr Auto, vermutlich durch die Waschbürsten, aus der Halle geschoben wurde. Sie hatte offensichtlich vergessen das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Da die Zufahrt zur Waschstraße leicht abschüssig ist, drohte das Auto auf die Goslarsche Str. zu rollen. Die Frau versuchte nun durch die Beifahrertür ins Fahrzeuginnere zu gelangen, um die Handbremse anzuziehen. Dabei wurde sie durch das Auto mitgeschleift und durch dieses schwer verletzt. Eine zufällig verbeikommende Funkstreife der Polizei leistete mit Zeugen und einem ebenfalls zufällig vorbeikommenden Arzt bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Die Polizei bedankt sich für die sofortige und hervorragende Unterstützung. Nach Untersuchung durch einen Notarzt, welcher per Helikopter zur Unfallstelle kam, wurde die Frau in ein Krankenhaus transportiert.

Das Auto kam auf der anderen Straßenseite selbstständig zum Stehen. Sachschaden ist nicht bekannt geworden.

Killig, PHK

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