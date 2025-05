Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.05.2025

Wolfenbüttel (ots)

Schockanruf

Flöthe, Donnerstag, 08.05.2025, gegen 16:00 Uhr Donnerstagnachmittag wurde eine 77-jährige aus dem Bereich Flöthe Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Eine weibliche Person habe sich als ihre Tochter ausgegeben und ihr telefonisch mitgeteilt, dass sie einen schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe. Nach Rücksprache mit weiteren Teilen der Täterschaft (Polizei/ Oberstaatsanwaltschaft Düsseldorf) händigt die Geschädigte einem Kurier in einer Höhe von 20 000 Euro in Bar aus.

Sensibilisierung der Bevölkerung:

Die Polizei warnt eindringlich vor sogenannten Schockanrufen. Die von den Tätern vorgetragenen Sachverhalte können mannigfaltig sein. Es wird immer wieder versucht, durch die geschickte Gesprächsführung auf die Opfer einzuwirken. Oftmals geben sich die Anrufer als eine Autoritätsperson aus und stellen eine für die Angerufenen empfundene Schocksituation dar. Dies können zum Beispiel schwere Verkehrsunfälle sein. In allen Fällen versuchen die Täter, schnell an ihr Bargeld zu gelangen. Um nicht Opfer einer solchen Betrugsmasche zu werden, geben wir Ihnen folgende Ratschläge: Reden sie niemals mit Fremden am Telefon über Ihr Vermögen. Händigen sie niemals Bargeld an Fremde aus, schon gar nicht an der Haustür. Sollte ihnen am Telefon eine Schocksituation geschildert werden, gehen sie nicht darauf ein. Institutionen wie die Polizei werden niemals solche Forderung stellen oder gar telefonisch Schocksituationen beschreiben. Beendigen sie sofort das Gespräch und sprechen mit Personen ihres Vertrauens. Hilfe erhalten sie von der Polizei rund um die Uhr.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell