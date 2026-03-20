Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Bad Harzburg vom 20.03.2026

Goslar (ots)

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 20.03.2026

Bad Harzburg

Unfallflucht -Zeugen gesucht

Am 19.03.2026, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr, wurde ein PKW von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der beschädigte PKW , ein schwarzer "VW Up" - parkte zu diesem Zeitpunkt in der Ilsenburger Straße. Er wurde im Bereich des hinteren, linken Radkasten beschädigt. An dem Fahrzeug ist ein geschätzter Schaden von 1500,- EUR entstanden. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Unfallbeteiligung anzuzeigen. Ein Strafverfahren wurde dazu eingeleitet.

Bearbeit von Conrad, PHK

e-mail markus.conrad@polizei.niedersachsen.de poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung

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