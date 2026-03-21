Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 21.03.2026

Goslar (ots)

Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Donnerstag, den 19.03.2026 auf Freitag, den 20.03.2026 kam es in Rhüden, in der Straße Auf der Freiheit zu einem Einbruch in eine Garage. Hierbei drangen bislang unbekannte Täter auf einem Privatgrundstück gewaltsam in die Garage ein und entwendeten ein Motorrad sowie ein E-Bike. Die Polizei ermittelt zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

Körperlicher Übergriff und Sachbeschädigung Am Nachmittag des 20.03.2026 kam es am Bahnhofsplatz in Seesen zu einem körperlichen Übergriff, bei dem ein alkoholisierter 24-Jähriger zwei Passanten angriff. Einer der beiden Passanten wurde hierbei leicht verletzt. Zudem wurde im Rahmen der Auseinandersetzung ein nebenstehender PKW beschädigt. Durch die Polizei wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 20.03.2026, kam es zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Im Koppelkamp in Rhüden. Ein Fahrzeugführer touchierte mit seinem Fahrzeug die Zäune zweier Grundstücke, wodurch ein Sachschaden an den Zäunen von geschätzt 2000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich die Person, ohne die Polizei oder einen Geschädigten zu informieren. Die Polizei hat Ermittlungen bezüglich einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Trickdiebstahl

Bereits am Mittwoch, den 19.03.2026, kam es in den Mittagsstunden auf der oberen Jacobsonstraße zu einem Trickdiebstahl. Ein unbekannter Mann sprach eine 85-Jährige Frau auf dem Gehweg an und bat darum, Geld gewechselt zu bekommen. Während die Dame aus ihrer Geldbörse passendes Wechselgeld heraussuchte, griff der Täter unbemerkt in ihre Handtasche und entwendete die Brieftasche der Dame. Hierzu wurde durch die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell