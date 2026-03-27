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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Bad Homburg +++ Falsche Goldhändler stehlen Schmuck +++ Unfall endet im Krankenhaus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Bad Homburg

Bad Homburg, Gonzenheim, Auf der Schanze, Donnerstag, 26.03.2026, 7 Uhr bis 17 Uhr

(da)In Bad Homburg kam es im Laufe des Donnerstags zu einem Einbruch. Zwischen 7 und 17 Uhr kletterten die bislang unbekannten Täter über einen Zaun auf das Grundstück in der Straße "Auf der Schanze". Nachdem sie mehrfach vergeblich versucht hatten, Fenster und Türen aufzuhebeln, gelangten sie schließlich doch über ein Küchenfenster in die Wohnräume. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und erbeuteten dabei Schmuck. Anschließend gelang ihnen mit ihrer Beute im Gepäck die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche verdächtige Feststellungen rund um den Tatort am Donnerstag nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Falsche Goldhändler stehlen Schmuck,

Friedrichsdorf, Homburger Landstraße, Montag, 23.03.2026, 16 Uhr bis 17.30 Uhr

(da)Am Montag gaben sich Unbekannte als Goldhändler aus und stahlen einer Rentnerin ihren Schmuck. Gegen 16 Uhr suchten die beiden Männer die Frau an ihrer Wohnanschrift nahe der Homburger Landstraße auf. Sie gaben vor, Schmuck- und Kunsthändler zu sein, und wollten entsprechende Waren abkaufen. Während die Frau ihnen ihre Schmuckstücke präsentierte, steckten die Männer in einem unbeobachteten Moment einige davon ein. Anschließend verließen sie wortlos die Wohnung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer. Einer war circa 1,85 Meter groß, 35 Jahre alt, hellhäutig und schlank. Sein Komplize war etwa 21 Jahre alt, dunkelhäutig und trug eine Zahnspange. Wer hat die beschriebenen Personen zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr in Friedrichsdorf gesehen? Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Unfall endet im Krankenhaus,

Bundesstraße 456 bei Usingen, Donnerstag, 26.03.2026, 13.40 Uhr

(da)Am Donnerstag endete ein Unfall auf der Bundesstraße 456 für eine Beteiligte im Krankenhaus. Zwischen Usingen und Wehrheim fanden gegen 13.40 Uhr Straßensäuberungsmaßnahmen statt, bei denen Abfall vom Straßenrand aufgelesen wurde. Hierzu setzten die Arbeiter auch einen Mercedes-Sprinter ein, um den Abfall abzutransportieren. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der 29-jährige Fahrer des Sprinters sein Fahrzeug bei diesen Arbeiten zurück, übersah dabei jedoch eine 38-jährige Frau in einem Volvo und fuhr in die Front ihres Fahrzeugs. Der Volvo war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 21.000 Euro geschätzt. Die 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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