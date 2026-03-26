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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebstahl von Baustellengelände

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Oberursel, Friedländerstraße,

Mittwoch, 25.03.2026, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 26. März 2026, 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag suchten Diebe ein größeres Baustellengelände in Oberursel heim. Zwischen 19:00 Uhr und 06:30 Uhr betraten die Unbekannten das Gelände einer Klinik in der Friedländerstraße und gelangten über ein Baugerüst in das im Rohbau befindliches Gebäude. Dort angekommen brachen sie gewaltsam zwei Lagerräume auf und nahmen diverse Baugeräte sowie Werkzeug an sich. Mit Ihrer Beute im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro suchten die Täter unbemerkt das Weite.

Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis ermittelt. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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