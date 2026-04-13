Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei bietet Fahrrad-Codieraktion am 29. April in Vellmar an: Anmeldung erforderlich

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Das Polizeirevier Nord bietet am Mittwoch, dem 29. April 2026, in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr, eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion in Vellmar beim Polizeirevier, Am Hopfenberg 5, an. Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.

Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ist, ist eine vorherige Anmeldung mit Terminvergabe erforderlich. Interessierte können sich unter Tel. 0561/ 910-2235 (Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr) bei der "Schutzfrau vor Ort" des Polizeireviers Nord, Julia Stumpf, anmelden.

Zum Termin muss ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies vor der Terminvergabe bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären.

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