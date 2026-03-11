POL Schwaben Nord: Veröffentlichung Polizeiliche Kriminalstatistik

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Montag (09.03.2026) touchierte eine 48-jährige Autofahrerin ein geparktes Auto in der Eschenhofstraße. Gegen 17.15 Uhr beobachtete ein Passant den Verkehrsunfall. Die 48-Jährige setzte ihre Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am geparkten VW Touran und dem Honda der 48-Jährigen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Eine Fahndung führte zum ...

mehr