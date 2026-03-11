PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Veröffentlichung Polizeiliche Kriminalstatistik

Augsburg (ots)

Am Montag, den 16.03.2025, veröffentlicht der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord plant die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) am Donnerstag, 26.03.2025, 10:00 Uhr, Gögginger Straße 43, 86159 Augsburg, im Polizeipräsidium Schwaben Nord. Bei dem Medientermin werden Polizeipräsident Martin Wilhelm und der Leitende Kriminaldirektor Mario Huber über die Kriminalitätslage informieren. Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung - spätestens bis 22.03.2025 um 12.00 Uhr - an pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de oder telefonisch bei der Pressestelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 13:38

    POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei kontrolliert auf der BAB 8

    Augsburg (ots) - Zusmarshausen - Am Sonntag (08.03.2026) führte der Schwerverkehrskontrolltrupp der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Schwerpunktkontrollen im Zusammenhang mit dem Sonntagsfahrverbot für Lkw auf der Autobahn A 8 durch. Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer transportierte trotz Sonntagsfahrverbot Stückgut, Pakete sowie Kleidung. Eine Ausnahmeregelung sowie eine Ausnahmegenehmigung lagen nicht vor. Die Polizei ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 13:37

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (09.03.2026) war ein 19-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Neuburger Straße unterwegs. Gegen 01.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 13:36

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Montag (09.03.2026) touchierte eine 48-jährige Autofahrerin ein geparktes Auto in der Eschenhofstraße. Gegen 17.15 Uhr beobachtete ein Passant den Verkehrsunfall. Die 48-Jährige setzte ihre Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am geparkten VW Touran und dem Honda der 48-Jährigen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Eine Fahndung führte zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren