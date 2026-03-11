Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Veröffentlichung Polizeiliche Kriminalstatistik
Augsburg (ots)
Am Montag, den 16.03.2025, veröffentlicht der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord plant die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) am Donnerstag, 26.03.2025, 10:00 Uhr, Gögginger Straße 43, 86159 Augsburg, im Polizeipräsidium Schwaben Nord. Bei dem Medientermin werden Polizeipräsident Martin Wilhelm und der Leitende Kriminaldirektor Mario Huber über die Kriminalitätslage informieren. Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung - spätestens bis 22.03.2025 um 12.00 Uhr - an pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de oder telefonisch bei der Pressestelle.
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
