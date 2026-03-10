PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (09.03.2026) war ein 19-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Neuburger Straße unterwegs. Gegen 01.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen dem 19-Jährigen. Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

  • 10.03.2026 – 13:36

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Montag (09.03.2026) touchierte eine 48-jährige Autofahrerin ein geparktes Auto in der Eschenhofstraße. Gegen 17.15 Uhr beobachtete ein Passant den Verkehrsunfall. Die 48-Jährige setzte ihre Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am geparkten VW Touran und dem Honda der 48-Jährigen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Eine Fahndung führte zum ...

  • 10.03.2026 – 13:36

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt wiederholt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (09.03.2026) war ein 37-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Gegen 15.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Außerdem war der 37-Jährige soeben erst von einer ...

  • 09.03.2026 – 14:34

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Trickbetrug

    Augsburg (ots) - Ried - Am Sonntag (08.03.2026) erhielt eine 77-Jährige einen Anruf von einer falschen Polizeibeamtin. Gegen 12.00 Uhr teilte die falsche Polizistin der Frau mit, dass man Einbrecher festgenommen habe. Man hätte dabei eine Liste sichergestellt, auf der ihr Name als zukünftiges Opfer aufgetaucht sei. Die 77-Jährige übergab daraufhin zur vermeintlichen Verwahrung Bargeld und Wertgegenstände an einen ...

