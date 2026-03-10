Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (09.03.2026) touchierte eine 48-jährige Autofahrerin ein geparktes Auto in der Eschenhofstraße. Gegen 17.15 Uhr beobachtete ein Passant den Verkehrsunfall. Die 48-Jährige setzte ihre Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am geparkten VW Touran und dem Honda der 48-Jährigen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Eine Fahndung führte zum Erfolg. Beamte stellten die 48-Jährige fest und kontrollierten die Frau. Bei der Kontrolle händigte die 48-Jährige einen gefälschten Führerschein aus. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die 48-Jährige. Die 48-Jährige besitzt die deutsche sowie mazedonische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell