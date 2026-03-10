Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei kontrolliert auf der BAB 8

Augsburg (ots)

Zusmarshausen - Am Sonntag (08.03.2026) führte der Schwerverkehrskontrolltrupp der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Schwerpunktkontrollen im Zusammenhang mit dem Sonntagsfahrverbot für Lkw auf der Autobahn A 8 durch. Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer transportierte trotz Sonntagsfahrverbot Stückgut, Pakete sowie Kleidung. Eine Ausnahmeregelung sowie eine Ausnahmegenehmigung lagen nicht vor. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 49-Jährigen. Der 49-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 32-jährige Fahrer eines Lkw transportierte trotz Sonntagsfahrverbot mehrere Fahrzeuge. Zudem hatte er kein EG-Kontrollgerät zur Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten sowie Geschwindigkeiten und Fahrzeugdaten verbaut. Die Polizei ermittelt nun wegen der Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sowie das Fahrpersonalgesetz gegen den 32-Jährigen. Der 32-Jährige besitzt die kosovarische Staatsangehörigkeit. Beide Fahrer konnten ihre Fahrt erst am Sonntagabend ab 22.00 Uhr fortsetzen. Zudem konnten die Einsatzkräfte im Rahmen der Kontrollen diverse Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten beanstanden.

