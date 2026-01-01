Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Silvesternacht

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Silvesternacht kam es infolge unsachgemäßer Benutzung von Feuerwerkskörpern zu zwei Bränden. Gegen 00:45 Uhr geriet in der Waldstraße ein Pkw in Brand. Der dort parkende Mercedes dürfte nach derzeitiger Einschätzung nahezu vollständig zerstört worden sein.

Gegen 01:30 Uhr kam es in der Klosterstraße zum Brand eines Whirlpools. Durch das frühzeitige Eingreifen der Bewohner, die den Brand mithilfe eines Feuerlöschers bekämpften, konnte Schlimmeres verhindert werden.

In beiden Fällen wird derzeit davon ausgegangen, dass Feuerwerkskörper brandursächlich waren. Die Ermittlungen zu den jeweiligen Verursachern dauern an.

