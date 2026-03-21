Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Jahreshauptversammlung 20.03.2026 - Rückblick auf ein einsatzreiches Jahr und zahlreiche Beförderungen

Kempen (ots)

Kempen - Auf ein arbeitsreiches Jahr 2025 blickte die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kempen im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung zurück. Insgesamt wurden 391 Einsätze abgearbeitet. Diese gliederten sich in 95 Brandeinsätze, 211 Hilfeleistungen, 93 Fehlalarme sowie 87 Unterstützungsleistungen für andere Einheiten.

Der Leiter der Feuerwehr, André Ossowski, eröffnete die Versammlung und lobte insbesondere die funktionierenden Strukturen innerhalb der Wehr sowie die gute Zusammenarbeit und Kameradschaft. Sein Dank galt neben den Einsatzkräften auch Rat und Verwaltung für die vertrauensvolle Unterstützung.

Bürgermeister Christoph Dellmann hob in seiner Ansprache die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr hervor. Er betonte die hohe Einsatzbereitschaft - auch an Feiertagen wie Heiligabend und Neujahr - sowie die gute Ausbildung und Ausstattung der Einsatzkräfte. Ein besonderer Dank ging an die Familien der Feuerwehrangehörigen, die diesen Einsatz mittragen.

Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Jens Griese richtete Worte an die Versammlung. Er betonte die Bedeutung von Resilienz in der Bevölkerung in zunehmend herausfordernden Zeiten und unterstrich die besondere Verantwortung der Feuerwehr in diesem Zusammenhang. Vorbereitung, Verlässlichkeit und Zusammenhalt seien dabei zentrale Faktoren. Zudem hob er die wichtige Rolle der Nachwuchsarbeit hervor.

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Helmut Pasch würdigte ebenfalls die geleistete Arbeit und hob die Bedeutung des Ehrenamtes sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Feuerwehr hervor.

Personalentwicklung und Mitgliederzahlen

Zum Jahresende 2025 verrichteten 224 aktive Einsatzkräfte ihren Dienst in der Feuerwehr Kempen. In der Kinderfeuerwehr engagierten sich 38 Kinder, während die Jugendfeuerwehr 41 Mitglieder zählte. Die Nachwuchsarbeit bleibt somit ein wichtiger Bestandteil der Feuerwehr. 58 Mitglieder zählte die Ehrenabteilung, 15 der Unterstützungsabteilung und 13 des Trommlerkorps. Insgesamt bewegt sich die Mitgliederzahl damit auf nahezu dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Der Frauenanteil liegt bei 50 Mitgliedern, was rund 12,8 % entspricht und damit über dem Bundesdurchschnitt liegt.

Beförderungen:

Im Rahmen der Versammlung wurden zahlreiche Kameradinnen und Kameraden befördert:

Brandmeister/in:

Jessica Schmitz, Tim Flock, Patrick Renkes, Tim Schmitz, Andre Schwing, Gabriel Syben, Niklas Audehm

Oberbrandmeister:

Tim Evertz, Stefan Ciesielski, Jens Lukas, Marvin Syben

Brandinspektor:

Dirk Moltrassi, Thorsten Fischer

Brandoberinspektor:

Martin Bernzen, Thomas Heenen

Stadtbrandinspektor:

Sven Nurmi

Ernennungen

- Stellv. Löschzugführer Tönisberg: Kay Hegger - Stellv. Löschgruppenführer Unterweiden: Markus Schultes, Thomas Nolden - Stellv. Pressesprecher der Feuerwehr Kempen: Thomas Tölkes - Leiter des Trommlercorps: Maik Krieger

Bestätigungen im Amt

Für weitere sechs Jahre wurden bestätigt:

- Löschzugführer St. Hubert: Simon Hoogen - Stadt-Kinderfeuerwehrwartin: Nadine Heckes - Stellv. Stadtjugendwart: Florian Liebens

Überstellungen in die Ehrenabteilung

Ralf Ellger und Christoph Dams wurden in die Ehrenabteilung übernommen, für deren Arbeit während ihrer aktiven Zeit sich André Ossowski gebührend bedankte.

Ehrungen

Für langjährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet:

- 25 Jahre: Thomas Heenen - 35 Jahre: Martin Bernzen, Roland Pouwels (Auszeichnung des Landes NRW) - 40 Jahre: Heinrich Dautzenberg (abwesend) - 60 Jahre: Heinz Thören, Heinz Spetzius (Auszeichnung des Verbandes der Feuerwehren NRW)

Die Feuerwehr Kempen blickt auf ein intensives Jahr zurück und sieht sich durch die starke Kameradschaft, die engagierte Nachwuchsarbeit und die kontinuierliche Weiterentwicklung gut für zukünftige Herausforderungen aufgestellt.

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