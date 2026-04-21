Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte entwenden zusammengeschlossene E-Bikes vor dem Biomarkt in der Fürstenbergstraße - Polizei bittet um Hinweise (20.4.2026)

Konstanz (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Fahrraddiebstahl am Montagabend in der Fürstenbergstraße. Im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 19.40 Uhr entwendeten Unbekannte zwei mittels Fahrradschloss vor dem "Denz" Biomarkt abgestellte, zusammen gesicherte hochwertige E-Bikes im Wert von insgesamt knapp 9.000 Euro. Eines der Räder war von der Marke Scott, Modell Contessa in den Farben rot/violett, das andere der Marke Trek in der Farbe rot.

Der oder die Diebe müssen das Schloss an den beiden Bikes entweder geknackt und diese anschließend weggefahren haben oder aber, sie transportierten die Fahrräder zusammen mit einem Fahrzeug ab.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich vor dem "Denz" Biomarkt beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der Diebe oder den Verbleib der E-Bikes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Sollten Sie generell verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem möglichen Fahrraddiebstahl machen, scheuen Sie sich nicht davor sich umgehend beim Revier, oder unter dem Polizeinotruf 110 zu melden!

Grundsätzliche, praktische Tipps um das Fahrrad vor Diebstahl zu schützen:

Schließen Sie das Rad mit dem Fahrradrahmen immer an einem fest verankerten Gegenstand an, am besten möglichst weit vom Boden entfernt, damit Diebe den Bolzenschneider nicht auf dem Boden absetzen können, um das Schloss mit Hilfe ihres Körpergewichtes zu knacken!

Öffentlichkeit kann vor Diebstahl schützen. Meiden Sie deshalb dunkle Ecken, einsame Plätze oder schlecht einsehbare Straßen als Abstellorte für das Fahrrad!

Nehmen Sie wertvolle Zuberhörteile wie den Akku oder das Bedienteil unbedingt mit!

Zusätzlich zu guten Fahrradschlössern kann es bei teuren Fahrrädern oder Pedelecs sinnvoll sein GPS-Tracker versteckt am Rad anzubringen. Wenn das Zweirad gestohlen wird, kann mit Hilfe dieser Systeme das gestohlen Fahrrad geortet werden. Hierzu sollten Sie immer die Polizei einschalten!

Wurde ihr Fahrrad gestohlen ist es wichtig, dass Sie es bei der Polizei möglichst detailliert beschreiben können. Hierfür eignet sich ein Fahrradpass. Dieser sollte zusammen mit einem Foto des Fahrrades sowie dem Kaufbeleg zuhause sorgfältig aufbewahrt werden!

Weitere Tipps zum Thema Fahrradschlösser gibt es auf folgenden Internetseiten: www.polizei-beratung.de, www. adfc.de oder www.test.de.

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