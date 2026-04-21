Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Betrunkener 15-Jähriger flüchtet nach Unfall mit voll besetztem Auto vor der Polizei (20.04.2026)

Hilzingen (ots)

Ein betrunkener Jugendlicher hat am Montagnachmittag auf der Brühlstraße einen Unfall verursacht und ist anschließend vor der Polizei geflüchtet. Kurz vor 17 Uhr hielt eine 32-jährige Smartfahrerin an der Einfahrt zu einem Discounter verkehrsbedingt an, um einem anderen Auto die Ausfahrt zu ermöglichen. Ein von hinten kommender 15-jähriger mit einem Opel Astra überholte den Wagen daraufhin über die Gegenfahrbahn und scherte so knapp davor wieder ein, dass es zur seitlichen Kollision der beiden kam. Ohne anzuhalten fuhr er anschließend jedoch einfach weiter. Die 32-Jährige verständigte daraufhin die Polizei und verfolgte den flüchtenden Jugendlichen durch das Gewerbegebiet Hilzingen über die Autobahn 81 in Richtung AK Hegau, von dort über die B33 in Richtung Konstanz. An der AS Steißlingen bog der 15-Jährige ab und setzte seine Fahrt schließlich fort, bis der Opel durch mehrere Streifen schließlich im Ortsgebiet von Moos auf der Bohlinger Straße eingeholt und gestoppt werden konnte.

Bei der vorläufigen Festnahme des 15-Jährigen kam es zum Widerstand mit dem 37-jährigen Beifahrer.

Weiterhin befanden sich der 66-jährige Halter des Wagens als auch zwei Frauen im Alter von 43 und 60 Jahren und zwei 9- und 10-jährige Kinder in dem Astra.

Ein anschließend bei dem 15-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille, woraufhin der Jugendliche die Beamten zur Blutentnahme ein Krankenhaus begleiten musste.

Nachdem alle im Fahrzeug mitfahrenden Erwachsenen entweder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis oder nicht nüchtern waren, stellte ein Abschleppdienst den Astra an die Seite.

An dem Mercedes entstand durch den Unfall Blechschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, am anderen Auto in Höhe von mehreren hundert Euro.

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