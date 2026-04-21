Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Verkehrs- und Fahndungskontrollen des Polizeireviers Rottweil (20.04.2026)

Rottweil (ots)

Am Montag haben mehrere Beamte des Polizeireviers Rottweil Verkehrs- und Fahndungskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Im Zeitraum von 15 Uhr bis 20 Uhr kontrollierten die uniformierten und zivil gekleideten Polizeibeamten hierbei 13 Fahrzeuge sowie über 60 Personen.

Bei zwei Personen konnten Marihuana und Haschisch aufgefunden werden. Die Mengen der Betäubungsmittel befanden sich jedoch im rechtlichen Rahmen, sodass der Besitz zulässig war.

Bei der Kontrolle eines 36-Jährigen am Bahnhof fanden die Polizisten in einer Bauchtasche ein griffbereites Einhandmesser. Der Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Messerverbot im öffentlichen Personennahverkehr verantworten.

Auf dem Freigelände am Nägelesgraben stellten die Polizeibeamten deutlich alkoholisierte Eltern mit ihrem Kleinkind fest. Im Kinderwagen konnten etliche leere Bierdosen aufgefunden werden. Außerdem führte der 49-jährige Kindsvater ein vermutliches Reizgasspray mit sich. Die Beamten stellten das Spray sicher und informierten das Jugendamt über die Feststellungen.

Im Rahmen einer ganzheitlichen Kontrolle registrierten die Beamten weiterhin vier Verkehrsordnungswidrigkeiten. So war die Ladung eines Fahrzeugs unzureichend, an einem Fahrzeug war die Hauptuntersuchung fällig und zwei Personen waren während der Fahrt mit ihrem Handy beschäftigt.

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