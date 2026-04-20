Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, K 5944

Lkr. Tuttlingen) Überholendes Motorrad beim Wenden übersehen: Ein Leichtverletzter und 17.000 Euro Schaden (18.04.2026)

Immendingen (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad hat sich am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße 5944 ereignet.

Ein 39-jähriger Mann war gegen 14:15 Uhr mit seinem Renault zwischen Hattingen und Möhringen unterwegs. Für ein Wendemanöver wollte der Autofahrer eine Ausbuchtung auf der Gegenfahrbahn nutzen. Beim Linksabbiegen übersah er einen 28-jährigen Motorradfahrer, der sein Auto in diesem Moment überholte. Das Zweirad stieß gegen die vordere linke Fahrzeugseite sowie einen Leitpfosten und kam von der Fahrbahn ab. Der 28-jährige Motorradfahrer überschlug sich mehrfach, erlitt jedoch glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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