Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen - 76-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Donnerstagnachmittag (05.03., 14.55 Uhr) wurde eine 76-jährige Pedelecfahrerin auf der Moltkestraße von einem vorbeifahrenden, unbekannten Radfahrer touchiert und stürzte daraufhin.

Der Unfall ereignete im Kreuzungsbereich der Moltkestraße/ Bismarckstraße. Die Gütersloherin wartete an der rotlichtzeigenden Ampel der Moltkestraße. Als die Ampel auf Grünlicht wechselte, fuhr die Seniorin mit ihrem Pedelec gerad in Richtung Innenstadt an, als sie von einem von hinten vorbeifahrendem Radfahrer touchiert wurde. Die 76-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Radfahrer half der Gütersloherin noch auf, setzte dann seine Fahrt aber ohne weitere Angaben fort.

Der Beschreibung nach war der Mann etwa 50 Jahre alt und trug eine Cappy. Er war auf einem klapprigen Fahrrad unterwegs.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf den beschriebenen Radfahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

