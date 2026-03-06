PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktion Radschlag - Verkehrskontrollen in Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück

POL-GT: Aktion Radschlag - Verkehrskontrollen in Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück
  • Bild-Infos
  • Download

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Freitag (06.03., 06.00 Uhr bis 10.00 Uhr) führte der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh umfangreiche Verkehrskontrollen um Rahmen der Aktion Radschlag im Stadtgebiet von Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück durch. Ziel ist des Schwerpunkts ist es, Verkehrsunfälle von und mit E- Bike- und Fahrrad-Fahrern zu verringern. Zudem liegt der Fokus der Aktion auf der Vermeidung von Unfällen mit E-Scooter-Nutzern. Bei den Kontrollaktivitäten wurden bei 27 Radfahrenden Verstöße gegen die Beleuchtungspflicht bei Dunkelheit, Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung bzw. falsche Radwegbenutzung und Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt. Alle mussten Verwarnungsgelder zahlen Neun Radfahrer mussten ein Verwarnungsgeld in Höhe von je 55 Euro wegen der verbotswidrigen Handynutzung während der Fahrt bezahlen.

Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde in Gütersloh auf dem Stadtring Sundern angehalten, da sein Roller offensichtlich deutlich schneller als 20 km/h fuhr. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 16-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Dem Jugendlichen wurde eine Blutprobe abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Bei fünf weiteren E-Scooter-Fahrer war der Versicherungsschutz Ende Februar abgelaufen. Auf die Fahrer kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Ihnen wurde die Weiterfahrt ebenfalls untersagt.

Auch bei den kontrollierten Autofahrern wurden Verstöße festgestellt. Bei Geschwindigkeitskontrollen in einer Fahrradstraße in Rheda-Wiedenbrück am Wösteweg wurden sechs Verwarnungsgelder erhoben.

Neun weitere Autofahrer mussten aufgrund von Verstößen gegen die Gurtanlegepflicht, Vorfahrtsverletzungen und technischen Mängeln an Fahrzeugen Verwarnungsgelder bezahlen.

Gegen zwei Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt eingeleitet.

Die Polizei Gütersloh wird weiterhin die Sicherheit von Zweiradfahrern und E-Scooter-Nutzern im Fokus haben. Dazu werden entsprechende Verkehrskontrollen in unregelmäßigen Abständen immer wieder stattfinden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 14:25

    POL-GT: Frontalkollision zweier Radfahrer auf der Heckerheide

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (MK) - Auf der Straße Heckerheide ereignete sich am Donnerstagnachmittag (05.03., 16.15 Uhr) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrer frontal kollidierten und dabei verletzt wurden. Zuvor befuhr ein 55-jähriger Mann aus Oelde mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg der Heckerheide aus Marienfeld kommend, in Richtung Clarholz. Etwa 200 Meter nach der Kreuzung B 513/ Heckerheide begegnete ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 14:20

    POL-GT: Einbruch am Lupinenweg

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen Mittwoch (04.03., 18.00 Uhr) und Donnerstag (05.03., 08.15 Uhr) wurde in eine Lagerhalle am Lupinenweg eingebrochen. Die Täter entwendeten eine größere Menge Kabel. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen rund um den Tatort machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 14:00

    POL-GT: Einbrüche in Steinhagen

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Bislang unbekannte Täter verschafften sind Donnerstag (05.03.) Zutritt in zwei Einfamilienhäuser in Steinhagen. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Zwischen 18.20 Uhr und 20.30 Uhr gelangten Unbekannte in ein Haus am Niederstadthof. Die Täter gelangten über eine rückwärtige Tür in das Haus. Sie durchsuchten Schubladen und Schränke. Gestohlen wurde ersten Angaben nach Schmuck. Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren