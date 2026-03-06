Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktion Radschlag - Verkehrskontrollen in Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Freitag (06.03., 06.00 Uhr bis 10.00 Uhr) führte der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh umfangreiche Verkehrskontrollen um Rahmen der Aktion Radschlag im Stadtgebiet von Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück durch. Ziel ist des Schwerpunkts ist es, Verkehrsunfälle von und mit E- Bike- und Fahrrad-Fahrern zu verringern. Zudem liegt der Fokus der Aktion auf der Vermeidung von Unfällen mit E-Scooter-Nutzern. Bei den Kontrollaktivitäten wurden bei 27 Radfahrenden Verstöße gegen die Beleuchtungspflicht bei Dunkelheit, Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung bzw. falsche Radwegbenutzung und Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt. Alle mussten Verwarnungsgelder zahlen Neun Radfahrer mussten ein Verwarnungsgeld in Höhe von je 55 Euro wegen der verbotswidrigen Handynutzung während der Fahrt bezahlen.

Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde in Gütersloh auf dem Stadtring Sundern angehalten, da sein Roller offensichtlich deutlich schneller als 20 km/h fuhr. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 16-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Dem Jugendlichen wurde eine Blutprobe abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Bei fünf weiteren E-Scooter-Fahrer war der Versicherungsschutz Ende Februar abgelaufen. Auf die Fahrer kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Ihnen wurde die Weiterfahrt ebenfalls untersagt.

Auch bei den kontrollierten Autofahrern wurden Verstöße festgestellt. Bei Geschwindigkeitskontrollen in einer Fahrradstraße in Rheda-Wiedenbrück am Wösteweg wurden sechs Verwarnungsgelder erhoben.

Neun weitere Autofahrer mussten aufgrund von Verstößen gegen die Gurtanlegepflicht, Vorfahrtsverletzungen und technischen Mängeln an Fahrzeugen Verwarnungsgelder bezahlen.

Gegen zwei Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt eingeleitet.

Die Polizei Gütersloh wird weiterhin die Sicherheit von Zweiradfahrern und E-Scooter-Nutzern im Fokus haben. Dazu werden entsprechende Verkehrskontrollen in unregelmäßigen Abständen immer wieder stattfinden.

