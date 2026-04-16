Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Gefährliche Körperverletzung auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Ostermontag, den 06.04.2026, kam es gegen 20:30 Uhr auf dem Parkplatz des Time Out Billard- & Dartcafés an der Lindenstraße in Lingen zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 23-jähriger Mann von mehreren bislang unbekannten Personen angegriffen. Die Täter schlugen und traten auf den Mann ein. Erst durch das Eingreifen einer unbeteiligten Person konnte die weitere Tatausführung verhindert werden.

Der 23-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 180 bis 185 cm groß - Mitte 20 Jahre alt - athletische Statur - mittellange schwarze Haare - kein Bart - graues Oberteil - auffälliger Gürtel einer hochpreisigen Marke - sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent - mutmaßlich Tattoo mit asiatischen Schriftzeichen am Hals

Nach der Tat entfernten sich die Beteiligten in einem älteren silberfarbenen BMW vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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