PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Gefährliche Körperverletzung auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Ostermontag, den 06.04.2026, kam es gegen 20:30 Uhr auf dem Parkplatz des Time Out Billard- & Dartcafés an der Lindenstraße in Lingen zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 23-jähriger Mann von mehreren bislang unbekannten Personen angegriffen. Die Täter schlugen und traten auf den Mann ein. Erst durch das Eingreifen einer unbeteiligten Person konnte die weitere Tatausführung verhindert werden.

Der 23-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 180 bis 185 cm groß
   - Mitte 20 Jahre alt
   - athletische Statur
   - mittellange schwarze Haare
   - kein Bart
   - graues Oberteil
   - auffälliger Gürtel einer hochpreisigen Marke
   - sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent
   - mutmaßlich Tattoo mit asiatischen Schriftzeichen am Hals

Nach der Tat entfernten sich die Beteiligten in einem älteren silberfarbenen BMW vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 09:45

    POL-EL: Dörpen - Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle und flüchtet

    Dörpen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, den 12.04.2026, kam es gegen 04:10 Uhr im Bereich der Heeder Straße und Bürgerstraße in Dörpen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein 36-jähriger Mann fuhr mit einem Dacia, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte er zunächst beim Rückwärtsfahren ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 09:01

    POL-EL: Börger - Werkzeuge bei Garageneinbruch entwendet - Zeugen gesucht

    Börger (ots) - In der Zeit von Dienstag, 14. April 2026, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 15. April 2026, 09:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Garage in der Straße "Am Brink" und entwendeten daraus diverse Werkzeuge. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden. ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 09:01

    POL-EL: Lingen - Kupfer im Wert von 20.000 Euro entwendet - Zeugen gesucht

    Lingen (ots) - Zwischen Dienstag, 14. April 2026, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 15. April 2026, 06:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in zwei Lagerhallen an der Straße "Schüttelsand" ein und entwendeten Kupfermaterialien im Wert von etwa 20.000 Euro. Die Polizei in Lingen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren