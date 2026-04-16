Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Börger - Werkzeuge bei Garageneinbruch entwendet - Zeugen gesucht
Börger (ots)
In der Zeit von Dienstag, 14. April 2026, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 15. April 2026, 09:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Garage in der Straße "Am Brink" und entwendeten daraus diverse Werkzeuge. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.
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