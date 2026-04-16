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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Kupfer im Wert von 20.000 Euro entwendet - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Zwischen Dienstag, 14. April 2026, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 15. April 2026, 06:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in zwei Lagerhallen an der Straße "Schüttelsand" ein und entwendeten Kupfermaterialien im Wert von etwa 20.000 Euro. Die Polizei in Lingen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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