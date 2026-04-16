POL-EL: Lingen - Kupfer im Wert von 20.000 Euro entwendet - Zeugen gesucht

Haren (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 14. April 2026, 09:18 Uhr, und Mittwoch, 15. April 2026, 09:18 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter unbefugt einen Hof in der Wittenberger Straße und entwendeten ein an einem Traktor angebrachtes GPS-Gerät im Wert von etwa 3.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer ...

mehr