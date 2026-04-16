Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Kupfer im Wert von 20.000 Euro entwendet - Zeugen gesucht
Lingen (ots)
Zwischen Dienstag, 14. April 2026, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 15. April 2026, 06:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in zwei Lagerhallen an der Straße "Schüttelsand" ein und entwendeten Kupfermaterialien im Wert von etwa 20.000 Euro. Die Polizei in Lingen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.
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