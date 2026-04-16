Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Ausweichmanöver verhindert Zusammenstoß - Pkw beschädigt

Emlichheim (ots)

Am Dienstagmorgen, den 14.04.2026, kam es gegen 06:20 Uhr auf dem Haftenkamper Diek in Emlichheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer eines Audi A3 war in Richtung Neuenhaus unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Rahmen eines Überholvorgangs entgegenkam und dabei seine Fahrspur schnitt.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 18-Jährige nach rechts auf den Grünstreifen aus und kollidierte dort mit einem Straßenpfosten. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Der bislang unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell